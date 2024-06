Fonte : romadailynews di 2 giu 2024

I due giovani sono stati arrestati e portati in caserma per ulteriori accertamenti CRONACA DI ROMA – Nella notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno sorpreso due giovani intenti a smontare parti meccaniche da uno scooter parcheggiato in via Castiglioni, vicino alla stazione ferroviaria Monte Mario.

Roma | sorpresi a smontare parti di uno scooter rubato due giovani arrestati