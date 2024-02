Malattie rare a Bergamo | colpite otto persone su 1 000 | il 12% casi pediatrici

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il 29 FEBBRAIO GIORNATA MONDIALE. I dati elaborati dal Centro Daccò in base alle esenzioni. Erica Daina: ricerca indispensabile per l’assistenza.

Ipsen , azienda bio Farmaceutica con un'esperienza consolidata in oncologia e nelle neuroscienze, annuncia il suo ingresso nell’area delle malattie rare alla ... (sbircialanotizia)

Malattie rare: GNAO1, dai genitori il primo bando di ricerca da 100 mila euro: Circa 100 mila euro per la ricerca: è questa la cifra che l’Associazione Famiglie GNAO1 destina, in occasione della Giornata mondiale delle Malattie rare del 29 febbraio, al suo primo bando di ricerca ...healthdesk

Giornata delle Malattie rare, serve una legge per tutelare le famiglie: Un altro tema caro a tutti coloro che operano nell’ambito delle Malattie rare, infatti, è quello dei cosiddetti “rare sibling”, i fratelli e le sorelle delle persone con una malattia rara. Si stima ...repubblica

Malattie rare: pediatri di famiglia in prima linea nella gestione socio-assistenziale di bambini e adolescenti: “In Italia circa 2 milioni di persone convivono con una malattia rara e nel 70% dei casi si tratta di bambini e ragazzi under 18. Per questi giovani pazienti, il miglioramento della prognosi ...sanita24.ilsole24ore