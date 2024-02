Calciomercato Roma, la Fiorentina vuole Zalewski: trattativa possibile ma solo a titolo definitivo

Nome nuovo per quanto riguarda le corsie esterne della Fiorentina e che fanno i colleghi di Repubblica in vista della prossima finestra di mercato... (calciomercato)

Nome nuovo per quanto riguarda le corsie esterne della Fiorentina e che fanno i colleghi di Repubblica in vista della prossima finestra di mercato... (calciomercato)

Zalewski, la Fiorentina lo vuole a titolo definitivo: La Fiorentina si sta muovendo per Nicola Zalewski. Il talento polacco è finito nel mirino della viola, che vorrebbe portarlo a casa già nel mercato estivo. La Roma ha aperto, ma solo a titolo ... dailynews24

MERCATO, La Fiorentina punta Zalewski: ecco il costo: Un nuovo nome per il mercato estivo della Fiorentina. Secondo quanto riporta la Repubblica, la Fiorentina punta seriamente Nicola Zalewski, esterno classe 2002 che la Roma tra i 15 e i ... firenzeviola

Fiorentina, asse sempre caldo con la Roma: dopo Belotti altro nome sul taccuino: L’asse di calciomercato Roma-Firenze è sempre più caldo. Nella finestra di gennaio Andrea Belotti completava sul gong il suo passaggio in prestito in Viola, la soluzione migliore sia per lui che per e ... momentidicalcio