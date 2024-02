Stalking | minacce e percosse all’ex compagna | disposto il divieto di avvicinamento

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ponte San Pietro. Dovrà mantenersi a una distanza di almeno 500 metri d, non potrà comunicare con lei e non potrà avvicinarsi ai luoghi che abitualmente frequenta: questa la decisione presa dal Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di un uomo di 42 anni, resosi responsabile di atti persecutori che dalla violenza psicologica sono passati anche a quella fisica. Il provvedimento cautelare è stato notificato nella mattinata del 17 febbraio, dopo che a carico dell’uomo, un cittadino marocchino, i carabinieri della stazione di Ponte San Pietro avevano raccolto diversi elementi di prova. Le indagini erano scattate dopo la denuncia della donna, una 42enne italiana, che dopo mesi di violenze psicologiche e continuela notte del 2 febbraio aveva anche subito un’aggressione fisica per strada: raggiunta da pugni ...

