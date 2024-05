Dramma nel Casertano: due incidenti stradali, morti quattro ventenni - dramma nel casertano: due incidenti stradali, morti quattro ventenni - La domenica mattina torna a essere segnata da incidenti stradali che si sono rivelati mortali nella notte di sabato. Nel casertano si sono verificati due episodi fatali che hanno fornito un bollettino ...

Caserta, si tuffa in piscina e muore durante una festa: la vittima aveva 15 anni. L'ipotesi di un malore - Caserta, si tuffa in piscina e muore durante una festa: la vittima aveva 15 anni. L'ipotesi di un malore - CASTEL VOLTURNO - Si è tuffato in piscina ed è morto. Un gioco finito in tragedia a Castel Volturno, in provincia Caserta, dove un ...

ULTIM’ORA/ Dramma nel casertano, 15enne muore dopo un tuffo in piscina - ULTIM’ORA/ dramma nel casertano, 15enne muore dopo un tuffo in piscina - Nella mattinata di oggi, 16 maggio 2024, un ragazzo di 15 anni originario di Capua è morto a Pinetamare in seguito ad un tuffo in piscina.