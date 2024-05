AEW | Orange Cassidy e Trent Beretta si affronteranno a Double Or Nothing

(Di domenica 19 maggio 2024) Gli ex Best FriendsBerretta cercheranno di chiudere i conti aOril prossimo 26 maggio. Ieri notte a Collision,ha sconfitto sul ring Isaiah, conche ha assistito all’incontro seduto in prima fila tra il pubblico. Subito dopo la fine del match,ha preso la parole e ha lanciato la sfida.vsIeri notte a Collision,Berretta ha assistito al match dell’ormai ex amico. Subito dopo la fine dell’incontro,ha preso la parola e ha insultato l’ex amico definendolo un sociopatico e ha affermato di essere uscito sconfitto dal ...

Prosegue il torneo per incoronare i nuovi campioni di coppia AEW e questa notte a Dynamite è andata in scena la prima semifinale tra gli Young Bucks e i Best Friends, mentre sabato a Collision è prevista la seconda semifinale che vedrà ...

