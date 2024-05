Sassuolo Cagliari - Carnevali | Abbiamo fatto anni straordinari - Serie A campionato difficilissimo

L’allenatore del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato prima della gara contro il Sassuolo in trasferta, vitale per la salvezza Claudio Ranieri , tecnico del Cagliari , è intervenuto ai microfoni di Sky nel pre partita della sfida tra il Sassuolo e il ...

Tegola per Davide Ballardini. Nel corso del primo tempo di Sassuolo-Cagliari , match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, il difensore Martin Erlic ha accusato un problema muscolare alla coscia e dopo pochi ...

Carnevali "Il Sassuolo deve sempre migliorarsi, qualsiasi cosa accada" - Carnevali "Il sassuolo deve sempre migliorarsi, qualsiasi cosa accada" - Così l'amministratore delegato e dg del sassuolo Giovanni Carnevali prima della sfida con il cagliari. "In questi 11 anni il Sasuolo ha fatto qualcosa di straordinario, in pochi l'avrebbero immaginato ...

Domani o martedì il programma dell'ultimo turno di Serie A: ecco cosa può succedere - Domani o martedì il programma dell'ultimo turno di Serie A: ecco cosa può succedere - I risultati di oggi influenzeranno la programmazione del prossimo turno. La certezza è l'anticipo della Fiorentina (venerdì o addirittura giovedì) perché i viola mercoledì 29 disputeranno la finale di ...

