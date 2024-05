Anthony Delon sulla faida con la sorella | Mio padre ha capito quello che sta succedendo dai media

(Di domenica 19 maggio 2024)negli ultimi mesi ha rilasciato interviste riguardanti lo stato di salute del, Alaincolpito da un tumore al sistema linfatico.sullo stato di salute delOggi il 59enne sarà ospite di Domenica In dove presenterà il romanzo Bastingage. Il secondo dell’attore francese ha raccontato in diverse interviste le condizioni nelle quali versa il celebreche compirà 89 anni il prossimo novembre, Il volto del cinema transalpino. Ospite a Verissimo parlando del genitore aveva dichiarato: ” È un po’ stanco. Lo vedo due o tre volte a settimana, quando vado da lui nella casa di campagna a Douchy, nella Valle della Loira, dove ha deciso di ritirarsi e riusciamo un po’ a parlare“. A causa dell’aggravarsi dello ...

