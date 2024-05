Valditara | ripristinare l’autorità e semplificare la vita personale scolastico

(Di domenica 19 maggio 2024) caption id="attachment 342266" align="alignleft" width="300" Giuseppe/captionIl ministro dell'Istruzione e del Merito ha partecipato al congresso di DirigentiScuola a Bari, sottolineando l'importanza cruciale della scuola per il paese e per lo sviluppo della società italiana. Ha annunciato misure imminenti, tra cui la previsione del 100% sui posti residui nei concorsi e il 50% nelle regioni dove i concorsi non si concludono in tempo.Il ministroha evidenziato la necessità diil principio di autorità per contrastare la cultura sessantottina e migliorare il rispetto verso la scuola, coinvolgendo anche i genitori. Ha anche annunciato agevolazioni bancarie per ile miglioramenti contrattuali per rafforzarne la posizione economica e sociale.Nel suo ...

Rivolta in carcere a Benevento, Sappe: due agenti in ospedale - Rivolta in carcere a Benevento, Sappe: due agenti in ospedale - Una rivolta di alcuni detenuti in carcere è stata segnalata nell'istituto penitenziario di Benevento dal Sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe. Dal sindacato dicono che si è venuta a creare ...

Bari, ministro Valditara in collegamento al congresso DirigentiScuola: “Dalla scuola si ricostruisce l’Italia” - Bari, ministro valditara in collegamento al congresso DirigentiScuola: “Dalla scuola si ricostruisce l’Italia” - “Il mondo della scuola è centrale per il Paese, per lo sviluppo della società: dalla scuola si ricostruisce l’Italia”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe valditara intervenendo in ...

Valditara: “Dobbiamo ridare autorevolezza al personale scolastico, che deve essere rispettato anche dai genitori” - valditara: “Dobbiamo ridare autorevolezza al personale scolastico, che deve essere rispettato anche dai genitori” - Dobbiamo ripristinare il principio di autorità. In una società democratica è fondamentale”. Lo ha detto il ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe valditara, intervenuto durante il congresso ...