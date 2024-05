Meghan Markle per 6 volte ha indossato i gioielli più preziosi di Lady Diana

Meghan Markle si è unita al Ngozi Okonjo-Iweala, direttore generale dell’Organizzazione mondiale del commercio, in una tavola rotonda in occasione del secondo giorno del suo viaggio in Nigeria insieme al principe Harry. Il viaggio in Africa ha ...

Le ferite tra la royal family e i Sussex sono ancora aperte e non accennano a emarginarsi, non per il momento. Kate Middleton e suo marito William sarebbero furiosi in particolare con Meghan Markle . Il comportamento dell’attrice non è andato ...

Harry, sale la tensione con Meghan, lei: «Non mi prendere per mano». Un dettaglio la avvicina a Lady Diana - Harry, sale la tensione con meghan, lei: «Non mi prendere per mano». Un dettaglio la avvicina a Lady Diana - Un po' di tensione tra Harry e meghan. I duchi di Sussex hanno terminato il loro viaggio in Nigeria in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games, dopo una breve visita di Harry ...

«Meghan Markle non mostra mai i piedi e indossa (quasi sempre) abiti lunghi», il motivo dietro la scelta di stile - «meghan markle non mostra mai i piedi e indossa (quasi sempre) abiti lunghi», il motivo dietro la scelta di stile - La duchessa meghan markle ha da sempre abituato i suoi fan ad outfit incredibilmente chic ed eleganti. La ricerca del suo stile personale ha ...

Harry e Meghan in lacrime, quelle parola non se le aspettavano - Harry e meghan in lacrime, quelle parola non se le aspettavano - Lillibet è la secondogenita della coppia. Di recente meghan ha raccontato di lei e del suo animo dolce, proprio come quello del fratello Archie. Di recente meghan ha parlato di loro e del suo essere ...