Compra un telefono usato ma non funziona: tenta di rubare l’affettatrice da casa del venditore, che lo accoltella - compra un telefono usato ma non funziona: tenta di rubare l’affettatrice da casa del venditore, che lo accoltella - L'uomo voleva un risarcimento perché lo smartphone acquistato online non funzionava: ne è nata una lite che ha portato il venditore ad accoltellarlo ...

Inverigo, compra uno smartphone online ma non funziona: la lite col venditore finisce a coltellate - Inverigo, compra uno smartphone online ma non funziona: la lite col venditore finisce a coltellate - In seguito, il 59enne ha finto un ulteriore acquisto di un’affettatrice, sempre sul medesimo sito e si è recato presso il domicilio del venditore 73enne per restituire il telefono e riavere la somma ...

Dal telefono usato acquistato online al tentato omicidio, arrestato nel Comasco un 73enne - Dal telefono usato acquistato online al tentato omicidio, arrestato nel Comasco un 73enne - compra telefono usato che non funziona, accoltellato dal venditore L’incredibile storia cha ha portato all’arresto del 73enne, ha avuto inizio qualche giorno fa, quando la vittima della violenta ...