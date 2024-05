Diritti - Roccella | No a forzature gende - si è maschi o femmine

(Di domenica 19 maggio 2024) "No ar, si èe non è oscurantismo". Così la ministra della Famiglia, Eugenia, in un'intervista nella quale ha analizzato il tema relativo alla mancata firma da parte dell'Italia, insieme ad altri 8 Paesi Ue, della dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore delle comunità Lgbbtiq+. "Noi siamo per la libertà ma conserviamo il principio di genitorialità", afferma la ministra che aggiunge: "Non siamo un Paese reazionario. Abbiamo aderito alla dichiarazione contro la transfobia, la bifobia, l'omofobia", ma "troviamo il documento molto sbilanciato verso il cosiddettor".

