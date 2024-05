Raffaella Carrà e l’amore per Gianni Boncompagni | Sua madre non voleva - ero separato con figli

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 19 maggio 2024) Insiemehanno vissuto 11 anni d’amore. Gianni Boncompagni è stato il primo grande amore di. Lei stessa, in un’intervista rilasciata tempo fa a Vanity Fair, lo confermò, ammettendo di aver trovato in lui quella sicurezza che la famiglia, e suo padre soprattutto, non le aveva dato. “Mio padre aveva lasciato miae non lo vedevo mai. Non mi fidavo di nessuno, soprattutto dei ragazzi giovani, di quelli della mia età. Infatti, il mio primo grande amore, Gianni Boncompagni, aveva 11 anni in più di me”, dichiarò la. Eppure questo grande amore finì per ragioni che, ancora oggi, rimangono poco chiare. Di certo, anche dopo la fine della loro storia,continuò a pensare a lui: “Se mi manca? ...