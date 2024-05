Carcere Benevento - detenuti armati in rivolta | Agenti in ostaggi - due in ospedale Distrutta un' intera ala

Benevento, tensione in carcere: feriti due agenti - Benevento, tensione in carcere: feriti due agenti - Intanto, il direttore della casa circondariale Gianfranco Marcello ha chiarito: «Nessuna rivolta, mi è stato riferito che i momenti di agitazione sono stati causati da una visita negata. Faremo ...

Carcere Benevento, detenuti in rivolta: «Agenti in ostaggio, due in ospedale» - carcere Benevento, detenuti in rivolta: «Agenti in ostaggio, due in ospedale» - «Altissima tensione» nel carcere di Benevento, dove - segnala il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe - «è in atto una violenta rivolta da parte di alcuni ...

Benevento, momenti di tensione in carcere - Benevento, momenti di tensione in carcere - Intanto, il direttore della casa circondariale Gianfranco Marcello ha chiarito: «Nessuna rivolta, mi è stato riferito che i momenti di agitazione sono stati causati da una visita negata. Faremo ...