Primavera – Torino-Milan 0-1 | gol di Sia | LIVE NEWS

LIVE! Primavera, Torino-Milan - live! primavera, Torino-Milan - Scende in campo la primavera di Giuseppe Scurto. Match decisivo per il Torino primavera, che ha un solo risultato utile per andare ai playoff: la vittoria contro i rossoneri nello scontro diretto.

Primavera, Toro-Milan: 0 a 0 all'intervallo - primavera, Toro-Milan: 0 a 0 all'intervallo - Nell’ultima giornata della regular season il Toro primavera accoglie il Milan, il primo tempo termina a reti inviolate, ma al 9' occasione del Toro con Njie. La stellina Camarda per ora disinnescata ...

Diretta Montero dopo Allegri: aggiornamenti e ultime notizie Juve LIVE - Diretta Montero dopo Allegri: aggiornamenti e ultime notizie Juve live - Paolo Montero è ufficialmente il nuovo allenamento della Juventus: il tecnico della primavera è stato promosso sulla panchina della prima squadra dopo l'esonero di Massimiliano Allegri per le ultime ...