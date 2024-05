Sean ‘Diddy’ Combs - in un video di sorveglianza il pestaggio della ex

(Di domenica 19 maggio 2024) (Adnkronos) – Botte, spinte, calci e pugni contro l'ex. La Cnn ha diffuso ieri in esclusiva undidel 2016 che mostrerebbe'Diddy'(già conosciuto come Puff Daddy) afferrare, spingere, trascinare e prendere a calci l'allora fidanzata Cassie Ventura durante un alterco che corrisponderebbe alle accuse in una causa federale ormai L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si ...

Noto anche come Puff Daddy e P. Diddy, è tornato al centro dei riflettori per tutte le ragioni sbagliate

È emersa una telecamera a circuito chiuso che mostra il magnate del rap Sean “ Diddy ” Combs mentre aggredisce la cantante Casandra “Cassie” Ventura nel corridoio di un hotel nel 2016. A novembre Ventura , che in passato aveva lavorato per la ...

(Adnkronos) – Botte, spinte, calci e pugni contro l'ex. La Cnn ha diffuso ieri in esclusiva un video di sorveglianza del 2016 che mostrerebbe Sean 'Diddy' Combs (già conosciuto come Puff Daddy) afferrare, spingere, trascinare e prendere a calci ...

Spettacolo Diddy incastrato dal video di sorveglianza di un hotel - Spettacolo Diddy incastrato dal video di sorveglianza di un hotel - sean «Diddy» combs è al centro di una nuova controversia. Questa volta a causa di un video di sorveglianza, pubblicato da un hotel di Los Angeles, che conferma le accuse di violenza mosse contro di ...

Cassie Ventura: la CNN diffonde uno scioccante video in cui Puff Daddy aggredisce e picchia l’ex fidanzata, lasciandola a terra - Cassie Ventura: la CNN diffonde uno scioccante video in cui Puff Daddy aggredisce e picchia l’ex fidanzata, lasciandola a terra - Il dipartimento delle Forze dell’Ordine è a conosce del filmato, ma non ha un’indagine in corso. La relazione tra sean combs e Ventura, iniziata nel 2007 è proseguito fino al 2018 tra continui alti e ...

Sean 'Diddy' Combs, in un video di sorveglianza il pestaggio della ex - sean 'Diddy' combs, in un video di sorveglianza il pestaggio della ex - La Cnn ha diffuso ieri in esclusiva un video di sorveglianza del 2016 che mostrerebbe sean 'Diddy' combs (già conosciuto come Puff Daddy) afferrare, spingere, trascinare e prendere a calci l'allora fi ...