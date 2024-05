Ribaltone in panchina - l’ex Juventus si è dimesso | i dettagli

(Di domenica 19 maggio 2024)insi è. La notizia spiazza i tifosi, che erano sicuri della permanenza. I maggiori campionati europei giungono verso il termine, la maggior parte dei verdetti sono stati accertati e mancano oramai poche giornate al termine delle competizioni. La stagione estiva non lascerà i tifosi senza calcio, visto che dal 14 giugno al 14 luglio andranno in scena gli Europei. In contemporanea potremo assistere alle entusiasmanti sfide che regala la Coppa America, anche quest’anno pronta a regalare emozioni. Le novità che arrivano dal Sud America hanno però stupito tutti gli amanti del calcio. Infatti, da pochi giorni è iniziata la seconda fase della Primera Division, massimo campionato argentino seguito da milioni di persone. Questo campionato prevede la presenza di 28 ...

Rafa Benitez , ex tecnico degli azzurri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il Napoli è al lavoro per la prossima stagione, quella che dovrà essere a tutti gli effetti quella della ...

Rino Foschi, ex ds del Napoli tra le altre, ha parlato a Radio CRC del futuro della Panchina azzurra: da Conte a Italiano Rino Foschi, ex ds del Napoli tra le altre, ha parlato a Radio CRC del futuro della Panchina azzurra: da Conte a Italiano. Le ...

Gasperini, Italiano o Pioli: ormai ci siamo - Ormai la lista dei papabili per la panchina è sempre la stessa. ... A meno che il patron non abbia bluffato, l'ex commissario tecnico ...

La Juve a De Zerbi, in Inghilterra sicuri: 'C'è anche lui per la panchina' - Per questo non stupisce la voce che arriva dall'Inghilterra: ci sarebbe anche l'ormai ex tecnico del Brighton nella lista di Giuntoli per la panchina della Juventus.