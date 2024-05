Librino - ‘vedetta’ minorenne finisce in Comunità | faceva parte di un’organizzazione che spacciava droga

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 19 maggio 2024) Su delega della Procura della Repubblica, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno dato esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Catania, di applicazione della misura del collocamento in, nei confronti di uncatanese per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti“ e “resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale”. I fatti che hanno originato l’emissione della misura cautelare personale in argomento si sono verificati, come documentato dalle indagini dei militari dell’Arma, nel mese di aprile scorso a Catania, nel quartiere “”. Nella circostanza il giovane, come risulterebbe dagli elementi compendiati nella ordinanza custodiale, in uno stato del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il ...