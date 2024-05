Sassuolo-Cagliari - infortunio muscolare per Erlic | al suo posto Kumbulla

(Di domenica 19 maggio 2024) Tegola per Davide Ballardini. Nel corso del primo tempo di, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, il difensore Martinha accusato un problemaalla coscia e dopo pochi minuti di gioco ha chiesto il cambio. Al suoè entratoche così va a completare la difesa a tre con Tressoldi e Ferrari. Nelle prossime ore verranno fatti tutti gli esami strumentali del caso, ma di fatto la stagione diè finita quest’oggi. SportFace.

