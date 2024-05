Palermo-Venezia - Mignani | Importante non prendere go - dovremo rimanere lucidi in vista del ritorno

(Di domenica 19 maggio 2024) Intervenuto alla vigilia della semifinale d’andata dei playoff di Serie B contro il, il tecnico delMicheleha presentato la gara: “Contro la Sampdoria abbiamo giocato bene e mi aspetto che la squadra abbia lo stesso spirito contro il, pur essendo l’avversario diverso. Due giorni tra una gara e l’altra sono pochi, ma questo ci è stato concesso e questo ci prendiamo. Proveremo a recuperare le energie spese e a vincere l’andata, consapevoli però che bisogneràindel. Saràcercare di segnare ma anche di nongol“. Il tecnico dei rosanero ha poi sottolineato l’importanza del pubblico: “Quando sono entrato allo stadio in occasione del ...

