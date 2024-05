Playoff Nba - Dallas è la prima finalista a Ovest | Oklahoma eliminata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Milano, 19 maggio 2024 –è ladella Western Conference e adesso attende di scoprire chi fra Denver e Minnesota (serie a gara 7) la raggiungerà. I texani chiudono i conti conCity all’American Airlines Center nel sesto appuntamento, non senza faticare. Anzi, per lunghi tratti di partita sono i Thunder ad avere in mano in pallino, tanto da toccare anche il +17 in avvio di ripresa. Ma i Mavs rimontano e nel rush conclusivo hanno ragione per 117-116 grazie al 2/3 dalla lunetta di Washington a due secondi dalla fine dell'incontro. L'ultimo disperato tentativo di Jalen Williams (22 punti, 9 rimbalzi e 8 assist) non va a buon fine e così a esultare è la truppa di coach Kidd, che beneficia della tripla doppia di Doncic da 29 punti, 10 rimbalzi e 10 assist, e dei 44 punti della coppia ...