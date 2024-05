Sicilia - Anci | in 4 anni popolazione diminuita del 1,93% L’Isola regista un -94mila abitanti

(Di domenica 19 maggio 2024) Enna maglia nera, in controtendenza Catania e Ragusa. ln, dal 2019 al 2023, ladell’1,93%. I numeri evidenziano un andamento negativo di oltre 94 mila. Le uniche province in controtendenza sono Catania, dove lo spopolamento è dello 0,26% (-2.836) e Ragusa, dove invece laaumenta dello 0,71% (+2.229).Il dato è emerso nel corso del convegno organizzato dache si svolge oggi a San Marco D’Alunzio, in provincia di Messina.La maglia nera della crisi demografica spetta al territorio di Enna, (-4,58%, -7.431). Seguono Caltanissetta (-3,91%, -10.155), Agrigento (-3,46%, -14.826), Messina (-3%, -18.533), Palermo (-2,23%, -27.413), Trapani (-2,13, -9.033), ...

