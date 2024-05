Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 19 maggio 2024)DEL 19 MAGGIOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO SEGNALATA PIOGGIA TRA IL RACCORDO ANULARE E TIVOLI; PIOGGIA IN CORSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA STESSA-TERAMO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; E A CASSINO OGGI SI CONCLUDONO I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIOVANNI BATTISTA: PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DELLA PROCESSIONE DEI FEDELI, FINO ALLE 24:00 ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA SAN PASQUALE E IN VIA MARSELLA; PROCESSIONE RELIGIOSA IN PROGRAMMA ANCHE A SAN FELICE CIRCEO DOVE SI CELEBRA “SANTA MARIA DELLA SORRESCA”: DALLE 18 ALLE 20 CHIUSE AL TRANSITO PIAZZA MAZZINI, VIA VIRGILIO E ALTRE ...