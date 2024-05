Addio a Fabio Spadini | Morto Dopo un Colpo alla Testa - L' Autopsia Conferma

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 19 maggio 2024) Pescara - La comunità di Pescara è in lutto per la tragica morte di, 49 anni, deceduto pochi minutiessere stato soccorso in casa per un violento mal di. Oggi, la chiesa parrocchiale di San Giuseppe era gremita di persone giunte per dare l'ultimo saluto ae per sostenere i suoi genitori, Patrizia e Roberto, e il fratello Marco. Le Indagini e l'La Procura ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio. Secondo la denuncia della famiglia, nei giorni precedentiaveva subito undurante una lite. L', eseguita su richiesta della Procura, hato che la causa della morte è stata un'emorragia cerebrale, ...