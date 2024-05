Quattro morti - tutti sotto i 26 anni Due terribili incidenti in poche ore | è strage di giovani

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 19 maggio 2024) Notte di sangue sulle strade italiane. Ieri notte, sabato 18 maggio, in duea poca distanza di tempo, hanno perso la vita. Un film terribile, quello visto ieri a Caserta e Villa Literno, che si ripete e che conferma quanto emerge dalle statistiche: glistradali sono la prima causa di morte tra issimi. Per l’Oms sono la nona causa di morte nel mondo fra gli adulti, la prima fra idi età compresa tra i 15 e i 19e la seconda per i ragazzi dai 10 ai 14 e dai 20 ai 24. >>“Era nerissimo, poverino”. Amici 23, brutto colpo: si sentiva la vittoria in tasca e aveva preparato i festeggiamenti. E anche il pubblico era convinto cosìi 26 ...