Sanità | preoccupa la carenza di personale in previsione dell’estate - queste le regioni più a rischio

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 19 maggio 2024) Il sindacato degli infermieri lancia l’allarme, are è l’arrivo del periodo delle vacanze: “dibomba a orologeria in estate”. Il settore dellapubblica si trova di fronte a una sfida senza precedenti, con ladiinfermieristico che minaccia di esplodere nei mesi estivi, mettendo al’efficienza e la qualità delle cure. Lombardia e Campania emergono come lepiù colpite da questa problematica, con previsioni allarmanti per il periodo estivo.ladi infermieri in vista(Foto Ansa) notizie.comSecondo Antonio De Palma, presidente Nazionale del Nursing Up, Lombardia e Campania si apprestano a vivere un’estate ...