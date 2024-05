Giro d’Italia 2024 - la tappa di martedì Livigno-Santa Cristina Valgardena | percors - altimetr -a, progra -ma, o -ari, tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) Ilconclude la seconda settimana con il botto: ieri si è tenuta la lunga cronometro di Desenzano del Garda, oggi si arriva in quota adopo aver affrontato in serie Passo del Mortirolo e Passo di Foscagno. Dopo il giorno di riposo, si ripartirà con la frazione probabilmente regina di questa edizione della Corsa Rosa.O Saranno 206 i chilometri da percorrere daVal Gardena, con ben 4350 metri di dislivello. Si comincia praticamente in salita, con Passo di Eira e Passo di Foscagno nei primi undici chilometri e mezzo. Lunga discesa e, subito dopo Bormio, arriva immediatamente l’Umbrailpass, Cima Coppi di questa edizione con i suoi 2498 metri di altitudine. Non si arriverà come previsto in cima allo ...