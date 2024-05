Graduatorie docenti Bolzano 2024-25 | pubblicate le provvisorie - reclami entro 27 maggio

Graduatorie GPS per gli anni scolastici 2024 /25 e 2025/26: il Ministero ha predisposto una TERZA BOZZA di Ordinanza, sulla quale sono stati informati i sindacati e che adesso verrà trasmessa al CSPI per il prescritto parere. Concluso questo percorso ...

41 Ata presentano certificati falsi. Citati a giudizio - 41 Ata presentano certificati falsi. Citati a giudizio - Sarebbero accusati di truffa e falso per avere autocertificato il possesso di titoli che invece non avevano per entrare nella graduatoria Ata degli incarichi in Puglia e dunque anche per superare i ...

Novità per i docenti di ruolo: potranno partecipare anche alle GPS 2024 - Novità per i docenti di ruolo: potranno partecipare anche alle GPS 2024 - I docenti di ruolo possono far domanda per le GPS 2024 – Con l’apertura delle operazioni per gli aggiornamenti delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per gli anni 2024/2027, arriva una ...

Concorso docenti, vale anche il servizio all’estero, la pronuncia del Tar Lazio - Concorso docenti, vale anche il servizio all’estero, la pronuncia del Tar Lazio - Interessante pronuncia del Tar Lazio (sentenza n. 9384 del 13 maggio 2024) che riconosce – ai fini della partecipazione al concorso straordinario- il servizio prestato in un altro Paese dell’Unione Eu ...