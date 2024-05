Rubano 75 pedane di legno | magazzinieri dell’aeroporto nei guai

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 maggio 2024) I Carabinieri dello scalo aeroportuale Leonardo da Vinci hanno beccato quattro dipendenti che si erano impossessati nell’area cargo city di 75 Epal, euro pallet,diper facilitare la movimentazione delle merci, per un valore complessivo di 2mila euro. è stato al termine di attività investigativa che i militari sono risaliti ai 4, di età compresa tra i 54 anni e i 64 anni, tutti italiani, come autori del furto. Tutti sono stati denunciati perché gravemente indiziati di furto aggravato in concorso. I Carabinieri fermano e denunciano 7 viaggiatori per tentato furto ai duty free – ilcorrieredellacitta.comAncora furti ai duty free Nell’ambito delle attività di controllo, inoltre, gli uomini dell’Arma in servizio presso la Compagnia Aeroporti di Roma hanno identificato e denunciato 7 persone per tentato furto e ...