Estorsioni Mondragone - Lavanga | solidarietà a Zannini e Campoli A tutti i cittadini | Denunciate senza alcun timore

(Di domenica 19 maggio 2024). Nota stampa del sindaco di, Francescoche “in nome dell’intera Amministrazione comunale” esprime “e vicinanza al Consigliere regionale On. Giovannie all’imprenditore Alfredo, per essere stati vittime di richieste estorsive, sfociate anche in gravissime minacce“. Il 17 maggio scorso, venerdì, su denuncia sporta dal consigliere regionale Giovanni, al quale il La Torre voleva estorcere 50mila euro e dall’imprenditore Alfredo, al quale il La Torre ha estorto circa 22 mila euro, i carabinieri di, comandati dal Colonnello Bandelli, hanno tratto in arresto il killer pluripregiudicato La Torre Francesco Tiberio detto “Puntinella”, cugino dell’ex ...

Mondragone . dopo la guerriglia fra bande di cittadini bulgari andata in scena ieri sera a Mondragone , in provincia di Caserta, il sindaco Francesco Lavanga ha richiesto alla Prefettura la convocazione urgente del Comitato Tecnico per la Sicurezza e ...

Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo una nota stampa dell’Associazione Mondragone Bene Comune : Non c’è cerimonia (religiosa o civile) che non lo veda in prima fila, impettito come sempre. Non c’è fatto (trascurabile o grave) che ...

Mondragone, la città dei centenari - mondragone, la città dei centenari - Nel comune in provincia di Caserta sono una decina le persone con un secolo di vita. Merito del clima e della dieta mediterranea ...

Mondragone, due risse in pochi giorni, cresce la paura: allarme sicurezza e rischio escalation - mondragone, due risse in pochi giorni, cresce la paura: allarme sicurezza e rischio escalation - mondragone è una stupenda città che sta cercando di costruire ... Certamente le difficoltà sono presenti come lo sono in altre realtà molto più rinomate». lavanga non nasconde la complessità della ...

Rissa in campo durante i play off a Casapesenna contro il Mondragone City: in tre finiscono in ospedale a Caserta, - Rissa in campo durante i play off a Casapesenna contro il mondragone City: in tre finiscono in ospedale a Caserta, - Durante la partita Casapesenna-mondragone City una decisione scatena il conflitto verbale e poi fisico tra i presenti in campo. Decisivo il referto arbitrale per il Giudice Sportivo ...