Usa - Trump parla alla lobby delle armi | Siate ribell - votate per me E riceve l’endorsement

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) “Dovete dire a tutti vostri amici e possessori didi andare a votare e se loro votano nessuno potrà batterci”. Donalddavanti ai membri della potenteUsa, la National Rifle Association (Nra), esortandoli a votare per lui a novembre: “Li spazzeremo via in un modo che nessuno ha mai visto prima: so che siete un gruppo dii, mai questa volta eper me“, ha detto l’ex presidente Usaconvention della Nra di Ds che ha formalizzato il suo endorsement ache ha promesso di “difendere con forza i diritti e le libertà” sancite dal secondo emendamento che è “messo sotto assedio” da quando Joe Biden è ...