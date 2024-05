Un lampo blu nel cielo - lo spettacolo impressionante di un meteorite in Portogallo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 19 maggio 2024) Stupore e meraviglia in, dove un ‘blu’ ha attraversato il. Il, protagonista di decine di video ripresi dai presenti e pubblicati sui social, è stato avvistato nella notte fra sabato 18 e domenica 19 maggio. Visibile per centinaia di chilometri, spiegano le testate locali, il– che ha attraversato anche la Spagna – sarebbe poi caduto nel comune portoghese di Castro Daire, nel distretto di Viseu. L'articolo proviene da The Social Post.