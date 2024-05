Caserta - sangue sulle strade nel weekend | 4 ragazzi morti in due incidenti

(Di domenica 19 maggio 2024) (Adnkronos) – Due, quattro giovani vite spezzate. È questo il bilancio dinelin provincia di. Quattrohanno perso la vita la notte scorsa. Il più grave è avvenuto in via delle Dune a Villa Literno, dove due auto si sono scontrate: a perdere la vita una ragazza L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si ...

Le vittime hanno tutte meno di 25 anni, ci sono anche tre feriti gravi Due incidenti , quattro giovani vite spezzate. È questo il bilancio di sangue sulle strade nel weekend in provincia di Caserta . Quattro ragazzi hanno perso la vita la notte ...

Quattro morti , tutti ragazzi, in due incidenti stradali nella Notte nel Casertano . Il più grave a via delle Dune a Villa Literno, dove due auto si sono scontrate, probabilmente in modo frontale: tre giovani sono morti - una 20enne e due ragazzi di ...

(Adnkronos) – Due incidenti , quattro giovani vite spezzate. È questo il bilancio di sangue sulle strade nel weekend in provincia di Caserta . Quattro ragazzi hanno perso la vita la notte scorsa. Il più grave è avvenuto in via delle Dune a Villa ...

Sangue sulle strade nel Casertano, 4 giovani morti e tre feriti gravi - sangue sulle strade nel casertano, 4 giovani morti e tre feriti gravi - Quattro morti, tutti ragazzi, in due incidenti stradali nella notte nel casertano.

Caserta, weekend da incubo sulle strade: due incidenti, morti quattro ragazzi - caserta, weekend da incubo sulle strade: due incidenti, morti quattro ragazzi - Due incidenti, quattro giovani vite spezzate. È questo il terribile bilancio di sangue sulle strade nel weekend nella provincia di caserta, ...

LA FOTO. SANGUE SULLE STRADE. Frontale tra due auto: morti tre giovani. Altri tre in ospedale - LA FOTO. sangue SULLE STRADE. Frontale tra due auto: morti tre giovani. Altri tre in ospedale - VILLA LITERNO – Questa notte verso le ore 24:00, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di caserta sono stati impegnati in due incidenti stradali avvenuti quasi contemporaneamente. Il primo ...