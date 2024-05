Non è più in pericolo di vita Migliora la prognosi del premier slovacco Robert Fico - il ministro Kalinak | Resta in terapia intensiva

(Di domenica 19 maggio 2024) Nonostante le sue condizioni rimangano gravi, il primonon è più indi. A riferirlo è ildella Difesa, secondo il quale ilè ancora nel reparto die i medici escludono per il momento di trasferirlo dall’ospedale Roosevelt di Banska Bystrica a Bratislava, dove era stato portato il 15 maggio dopo l’attentato subito a Handlova, sempre vicino Bratislava. Un uomo di 71 anni, Juraj Tsintula, ha sparato 5 colpi di pistola al termine di una riunione di governo. Ferito gravemente,è stato subito trasportato in elisoccorso a Banská Bystrica per un’operazione durata 4 ore, al ...

