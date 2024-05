L’ammissione di Nico Hulkenberg | Ho offerto volutamente la scia a Verstappen in Q3 a Imola

(Di domenica 19 maggio 2024) Effettoo Max? Le due cose possono fondersi. Vien facile esprimersi così perché nelle qualifiche del GP di, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, il pilota della scuderia di Milton Keynes si è portato a casa la settima pole-position in altrettanti week end di questo campionato, siglando l’ottava p.1 consecutiva (considerato anche il 2023) ed eguagliando un record prestigioso di Ayrton Senna. Tuttavia, nella strepitosa prestazione di Max c’è stato anche l’aiuto del pilota della Haas,. Il tedesco, infatti, halaall’olandese nell’ultimo tentativo della Q3 e in questo modo il tre volte iridato è riuscito a rafforzare la sua pole dagli attacchi altrui. A dare conferma di ciò sono stati in primis il Team Principal ...

Imola – Il calendario motorsport dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari si tinge quest’anno del colore adrenalico dell’Endurance a quattro ruote. Per una doppietta storica, il circuito di Imola ospiterà prima la 6 Hours of Imola , secondo ...

Bologna, 9 maggio 2024 – Oltre 200mila presenze previste nei tre giorni, per un indotto stimato in 270 milioni (a fronte di un evento che di milioni ne costa 25). Sessanta tv collegate da tutto il mondo per un audience planetaria di 80 milioni di ...

