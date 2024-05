La Talpa - Ilary Blasi e Alvin alla conduzione | svelato il cast della nuova edizione

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 19 maggio 2024) È tempo di cambiamenti in casa Mediaset a partire dprossima stagione televisiva, poiché svariati rumors suggeriscono che L’Isola dei Famosi non sarà confermata e verrà sostituita da La. Quest’ultimo troverà finalmente spazio dopo essere stato in panchina per oltre quattro anni. Il periodo di messa in onda sarà sostanzialmente quello dell’isola ossia dopo la fine del Grande Fratello, tra marzo e aprile. In questi giorni i vertici avrebbero scelto anche la conduttrice:. Nel frattempo si studia ilda inserire nel programma. Lasi prende laLa lente di ingrandimento si è focalizzata su Lada qualche giorno a questa parte. Il motivo è presto detto: il reality ...