Sassuolo Cagliari 0-0 LIVE | fine primo tempo - regna l’equilibrio al Mapei

Tegola per Davide Ballardini. Nel corso del primo tempo di Sassuolo-Cagliari , match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, il difensore Martin Erlic ha accusato un problema muscolare alla coscia e dopo pochi ...

In trasferta a Reggio Emilia anche un banchetto di salumi e formaggi: i tifosi rossoblù colorano l’attesa della partita - In trasferta a Reggio Emilia anche un banchetto di salumi e formaggi: i tifosi rossoblù colorano l’attesa della partita - Reggio Emilia invasa dai tifosi del cagliari per la sfida salvezza contro il sassuolo. Un esodo straordinario che ha portato allo stadio Mapei poco meno di 4000 supporter rossoblù. In 3500 hanno color ...

Sassuolo contro Cagliari: tensione e speranza al Mapei Stadium - sassuolo contro cagliari: tensione e speranza al Mapei Stadium - Tra gli episodi arbitrali più controversi, seguiamo sassuolo - cagliari, in programma per le 12.30. Il controverso episodio All'8' minuto, Ruan Tressoldi commette un errore su una palla apparentemente ...

AUGELLO, Match point oggi non con la Fiorentina - AUGELLO, Match point oggi non con la Fiorentina - Prima del fischio d'inizio di sassuolo-cagliari il terzino rossoblu Tommaso Augello, intervistato ai microfoni di SkySport, ha parlato della corsa salvezza dei sardi. Queste le sue ...