Ultimo in Altrove porta il suo pubblico in una nuova dimensione

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 19 maggio 2024) "" è il nuovo album di inediti diche regala al8 nuovi brani, 8 istantanee scattate per imprimere sul pentagramma una. Un vero e proprio racconto in musica che il cantautore romano - con all'attivo 68 Dischi di Platino e 21 Dischi d'Oro, più di 2.000.000 di dischi venduti e più di 2 miliardi di stream collezionati su Spotify - ha tracciato per raccontarsi in modo inedito.inil suoin unasonora, più matura, senza rinunciare alle sue liriche profonde, mostrando un volto consapevole e adulto di quella che è di fatto la penna più incisiva del nuovo cantautorato. Si parte dalla title track, con ...