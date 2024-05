Aeroporti - a Fiumicino record di sempre di passeggeri

(Di domenica 19 maggio 2024) ROMA – All’aeroporto diè stato battuto ilassoluto ditransitati in un solo giorno: 157.870 persone con 978 movimenti totali, sia in partenza sia in arrivo, coinvolgendo centinaia di mete in tutto il mondo. Un momento di immensa soddisfazione perdi Roma, società del gruppo Mundys, che gestisce sia lo scalo “Leonardo Da Vinci” sia il “G.B. Pastine” di Ciampino, che ha celebrato il grande primato raggiunto con un post sui propri canali social per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito e contribuiscono ogni giorno con il proprio lavoro a rendere quello diil miglior aeroporto d’Europa con oltre 40 milioni diannui, senza arrendersi mai, neppure nei momenti difficili che pure sono stati attraversati. “Questo importante ...

