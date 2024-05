Rivolta in carcere a Benevento - due agenti feriti e distrutta una sezione Il sindacato Sappe | Hanno preso ostaggi

(Di domenica 19 maggio 2024), 19 maggio 2024 –neldi. La denuncia di una situazione di “altissima tensione” arriva dal, ilautonomo della polizia penitenziaria, che segnala come sia “in atto una violentada parte di alcuni dei detenuti ristretti. Una situazione incandescente, con unadetentivae duedi polizia penitenziariadai detenuti armati per fronteggiare gli”. "Situazione molto grave, presi ino alcuni” "La situazione è molto grave”, afferma in una nota Tiziana Guacci, segretario del. “Ci arrivano dasegnali ...

Chico Forti trasferito a Verona, ha già lasciato Rebibbia - Chico Forti trasferito a Verona, ha già lasciato Rebibbia - (ANSA) - ROMA, 19 MAG - Chico Forti arriverà oggi nel carcere di Verona dopo avere passato la notte a Rebibbia Nuovo Complesso. Secondo quanto si apprende da fonti informate il 65enne trentino è in ...

Benevento, tensione in carcere: feriti due agenti - Benevento, tensione in carcere: feriti due agenti - Intanto, il direttore della casa circondariale Gianfranco Marcello ha chiarito: «Nessuna rivolta, mi è stato riferito che i momenti di agitazione sono stati causati da una visita negata. Faremo ...

Carcere Benevento, detenuti in rivolta: «Agenti in ostaggio, due in ospedale» - carcere Benevento, detenuti in rivolta: «Agenti in ostaggio, due in ospedale» - «Altissima tensione» nel carcere di Benevento, dove - segnala il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe - «è in atto una violenta rivolta da parte di alcuni ...