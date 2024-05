Governo pericoloso La solita litania da sinistra - Bettini non nasconde l' odio per Meloni

(Di domenica 19 maggio 2024) Lamusica della: prova tutte le possibili alleanze per sconfiggere ile critica con toni durissimi l'esecutivo. Goffredo, dirigente nazionale del Pd, si è espresso in particolare sulle prospettive del centroin un'intervista rilasciata a Repubblica Napoli in occasione della presentazione del libro “Attraversamenti. Storie e incontri di un comunista e democratico italiano” in programma domani a Napoli: “Il campo largo con Partito democratico e Movimento 5 Stelle è la direzione giusta. Napoli ha già dato una spinta e continuerà su questa strada. Il campo largo unica soluzione per fronteggiare la destra? Direi che è una scelta obbligata. Prima delle elezioni politiche abbiamo rotto i rapporti con i 5Stelle perché Giuseppe Conte, commettendo ...

Pd, Bettini non si arrende e spinge per il campo largo. Poi la solita litania anti-governo - Pd, Bettini non si arrende e spinge per il campo largo. Poi la solita litania anti-governo - La solita musica della sinistra: prova tutte le possibili alleanze per sconfiggere il governo e critica con toni durissimi l’esecutivo Meloni.

Governo: Bonetti, 'esulta per decreto Sud ma non un euro in più a italiani' - governo: Bonetti, 'esulta per decreto Sud ma non un euro in più a italiani' - Così la vicepresidente di Azione, Elena Bonetti. “È sempre il solito gioco delle tre carte: il governo mette e toglie gli stessi finanziamenti vendendola poi come una grande vittoria. Ma la verità è ...

No del governo al gender e alla Dichiarazione Ue a favore della comunità omo e transessuale - No del governo al gender e alla Dichiarazione Ue a favore della comunità omo e transessuale - “Ancora una volta - ha dichiarato Roccella - la sinistra non ha il coraggio delle proprie posizioni e preferisce nascondersi dietro le solite bugie. Il governo italiano è in prima linea contro ogni ...