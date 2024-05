Inter-Lazio - rientro importante per Inzaghi dal primo minuto – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 19 maggio 2024) L’potrà contare su Francesco Acerbi per il match di stasera contro la. Il difensore italiano ha recuperato dalla pubalgia secondo Sky Sport e sarà regolarmente in campo contro i biancocelesti. LA NOTIZIA – L’farà affidamento su Francesco Acerbi per la sfida di Serie A contro la. Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, infatti, il difensore italiano ha definitivamente recuperato dalla pubalgia e sarà schierato dal 1? da Simone. Buona notizia sia per l’che per la Nazionale Italiana, considerando quanta fiducia riponga il ct Luciano Spalletti nei confronti del difensore ex Sassuolo. Rimarrà fuori perciò Stefan de Vrij, titolare nelle precedenti due gare con Sassuolo e Frosinone.-News - Ultime notizie e ...