Milan - una richiesta a sorpresa per Pioli

Milan o, 19 maggio 2024 – “Non ho appuntamenti con la società. Ci siamo sempre trovati a fine campionato, non so se ci vedremo prima o dopo la Salernitana. E non ho parlato con nessun'altra squadra, ho troppo rispetto per il Milan e i suoi tifosi”. ...

Furlani continua a cercare il sostituto di Pioli per la Panchina del Milan : due nomi in lista ma c’è un favorito . Le ultime novità La comunicazione ufficiale non è ancora arrivata ma ormai da settimane è certo che Stefano Pioli non sarà più ...

Pagelle Torino-Milan, i voti del CorSport: difesa tutti bocciati. E Pioli… - Pagelle Torino-milan, i voti del CorSport: difesa tutti bocciati. E pioli… - Le pagelle di Torino-milan, match della 37^ giornata della Serie A 2023-2024. Voti e giudizi secondo il quotidiano 'Il Corriere dello Sport' Emiliano Guadagnoli Redattore 19 maggio 2024 (modifica il 1 ...

Esonero Pioli, guai per il Milan: l’esborso economico è salatissimo - Esonero pioli, guai per il milan: l’esborso economico è salatissimo - milan, in arrivo guai legati all’esonero di mister Stefano pioli. L’esborso economico è salatissimo e la situazione non è semplice. Dopo la sconfitta per 3-1 a Torino, il milan pensa già alla prossima ...

Milanmania: Pioli, il migliore tra i normali è il primo tra i perdenti. Thiaw e Tomori imbarazzanti - milanmania: pioli, il migliore tra i normali è il primo tra i perdenti. Thiaw e Tomori imbarazzanti - Il milan si avvicina male a questo finale di stagione, perchè la sconfitta per 3-1 col Torino è pesante e sa tanto di figuraccia. Prima della gara coi rossoneri.