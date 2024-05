Il vestito indossato da Maria De Filippi durante la finale di Amici? Ecco la marca e quanto costa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024)resiste. Se X Factor pare ormai morto almeno televisivamente parlando (uno può dire, ‘eh ma i Maneskin’ e va bene, ma non può essere un alibi per stagioni insoddisfacenti come share e che non propongono nulla al mercato discografico),nella serataporta a casa una share del 31,81% pari a 4 milioni 484 mila spettatori. Tanta roba. Ha vinto la 18enne Sarah Toscano, che (si spera) si farà. Ma parlando di cose futilissime, in molti sui social si sono chiesti il brand dell’abito scelto daDe: Dolce & Gabbana, per 195o euro. Secondo Leggo.it sarebbe stato scelto perché “secondo la cultura orientale, infatti, la ciliegia è uno dei frutti più sacri. I fiori dell’albero delle ciliegie vengono chiamati sakura e indicano rinnovamento”. Secondo noi donava molto alla fisicità di ...