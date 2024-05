Le 4 migliori gelaterie di Pescara scelte dal Gambero Rosso dove trovare i capriccetti

(Di domenica 19 maggio 2024) Il capriccetto è un piccolo cono gelato, con gusti scelti dal gelatiere stesso, ricoperto solitamente di cioccolato fondente, al latte o bianco. Pronto al consumo. È immancabile nelleabruzzesi e nello specifico in questi indirizzi diselezionati dalla nostra ultima guidad'Italia. Ce n'è una che lo propone a tre punte, in omaggio alle tre vette d'Abruzzo LediA Modo Mio Sorbetti vellutati e creme decisamente dolci con golose variegature, torte eleganti euno tira l'altro: così "Il gelato di Elvan" (nuovo claim dell'insegna) ha conquistato il pubblico diventando un punto di riferimento in città e dintorni con tre punti vendita. Si contendono il banco i classici di sempre: croccante amarena, nocciola ...

Al via la prima sperimentazione di 30 giornate, a partire dal 25 aprile 2024, per il ticket di ingresso a Venezia - qui vi abbiamo spiegato come funziona. Ad ogni modo il contributo è dovuto per la fascia oraria che va dalle 8.30 alle 16 -, dove è ...

A Parma in questi giorni va in scena Cibus, il salone dedicato al comparto agroalimentare dal 7 al 10 maggio 2024. Se volete ritagliarvi una pausa veloce, ecco le migliori gelaterie in città secondo la nostra ultima guida gelaterie d'Italia. Le ...

"Sei un gay": ragazzo accoltellato dal branco in pieno centro a Milano - "Sei un gay": ragazzo accoltellato dal branco in pieno centro a Milano - Gli insulti omofobi. Poi i fendenti. Un ragazzo di 22 anni, originario del Trentino ma residente a Milano, è stato aggredito e accoltellato nella notte tra venerdì e sabato in piazza Diaz a Milano, in ...

Le migliori spiagge del Salento adriatico per le famiglie con bambini. - Le migliori spiagge del Salento adriatico per le famiglie con bambini. - Non solo Otranto, Gallipoli e Ugento: scopri le spiagge del Salento adriatico dove incanto, natura e divertimento sono alla portata di bambini e famiglie.

Tutti pazzi per Nicola Coughlan! Chi è la Penelope di “Bridgerton 3” - Tutti pazzi per Nicola Coughlan! Chi è la Penelope di “Bridgerton 3” - Un'attrice frizzante che ama la moda, protegge la sua vita privata, è allergica ai social network e odia le critiche gratuite sul suo aspetto fisico ...