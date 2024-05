Amici 23 - trionfa Sara - vince la categoria ballo Marisol

(Di domenica 19 maggio 2024)h Toscano è la vincitrice dell’edizione numero 23 didi Maria De Filippi, nellare è la giovaneh Toscano è la vincitrice dell’edizione numero 23 didi Maria De Filippi, nellare è la giovaneche ha la meglio su Dustin. In ordine di eliminati nellacanto troviamo Petit, Holden e Mida. Ad avere la meglio come maestri della scuola per il secondo anno di fila Lorella Cuccarini che ha seguito Angelina Mango, ospite della finale con un medley che testimonia la crescita avuta una volta uscita dal talent di Canale 5. A premiare anche gli ascolti, con lo share del 31% e quasi 4 ...

Marisol vola a New York per la borsa di studio: la reazione di Petit - Marisol vola a New York per la borsa di studio: la reazione di Petit - Marisol è la vincitrice della categoria ballo di amici. Maria le ha offerto una borsa di studio per volare a New York: come ha reagito Petit.