Era nerissimo Amici 23 - la sensazione del pubblico sul concorrente | si sentiva la vittoria in tasca

(Di domenica 19 maggio 2024)23 è stato un grandissimo successo. L’edizione di quest’anno è stata particolarmente ricca di talenti: Mida, Holden, Sarah , Petit, Marisol, Dustin. Ma potremmo citare anche alcuni allievi eliminati nelle precedenti puntate del Serale, come Lil Jolie, Sofia, Martina e tanti altri ancora. Di sicuro quest’anno non c’è stato unfavorito in assoluto e i pronostici sono rimasti apertissimi fino all’ultimo. Tutti gli allievi arrivati all’ultima puntata cullavano legittimamente la speranza di poter alzare la coppa di23. O almeno di arrivare tra i due finalisti assoluti. La sfida è stata tutta al femminile tra Marisol e Sarah. Ora si scopre che uno degli altri concorrenti eliminati nel corso della finale, ci è rimasto malissimo perché era straconvinto che a farcela sarebbe stato proprio lui. Una delusione ...