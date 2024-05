Valanga in Svizzera travolge e uccide due scialpinisti di Lecco | morti Valentino Alquà e Massimiliano Ratti

Due sportivi residenti in provincia di Lecco sono morti in un incidente in montagna avvenuto il 19 maggio mattina sulle Alpi svizzere . Sono stati travolti da una Valanga sul Pigne...

Valanga in Svizzera travolge e uccide due scialpinisti di Lecco: sopravvissuto il terzo compagno - valanga in Svizzera travolge e uccide due scialpinisti di Lecco: sopravvissuto il terzo compagno - È successo domenica sulla montagna Pigne d’Arolla, tra il Cervino e il Gran Combin. Secondo le prime informazioni le vittime dovrebbero essere residenti del quartiere di Germanedo ...

Tragedia in montagna: Valentino Alquà e Massimiliano Ratti muoiono travolti da una valanga in Svizzera - Tragedia in montagna: Valentino Alquà e Massimiliano Ratti muoiono travolti da una valanga in Svizzera - La slavina si è staccata questa mattina dal costone nord della Pigne D’Arolla Particolarmente conosciuti nel Lecchese: Alquà lavorava come amministrativo del Soccorso Alpino. Ratti, invece, faceva par ...

Travolti da una valanga, due morti sulle Alpi svizzere: potrebbe trattarsi di due italiani - Travolti da una valanga, due morti sulle Alpi svizzere: potrebbe trattarsi di due italiani - Due persone sono morte stamane in un incidente in montagna avvenuto sulle Alpi svizzere. Sono state travolte da una valanga sul Pigne d'Arolla, vetta che culmina a quasi 3.800 metri, tra ...

Microsoft VBScript runtime

error '800a0005'

Invalid procedure call or argument: 'Left'