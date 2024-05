(Di domenica 19 maggio 2024) Unricco di eventi e appuntamenti quello promosso dalla Regione Toscana e dall’Associazione tra i familiarivittime per ricordare il trentunesimodellamafiosa di via deia Firenze, lo scoppio del furgone imbottito di esplosivo che provocò 5 vittime e 35 feriti nella notte fra il 26 e il 27 maggio 1993 L'articolo proviene da Firenze Post.

Firenze, 17 maggio 2024 - Sono numerose le iniziative organizzate a Firenze da Regione Toscana e dall'Associazione tra i familiari delle vittime per il 31esimo anniversario della Strage mafiosa di via dei Georgofili che il 27 maggio 1993 causò 5 ...

Firenze, 18 maggio 2024 - Tanti appuntamenti per ricordare la Strage dei Georgofili . Sono stati promossi dalla Regione e dall’Associazione tra i familiari delle vittime per commemorare il 31° anniversario dell’attentato mafioso che colpì Firenze, ...

Strage Georgofili: programma delle iniziative per il 31esimo anniversario - strage georgofili: programma delle iniziative per il 31esimo anniversario - Un programma ricco di eventi e appuntamenti quello promosso dalla Regione Toscana e dall’Associazione tra i familiari delle vittime per ricordare il trentunesimo anniversario della strage mafiosa di v ...

Strage dei Georgofili: tutti gli appuntamenti per ricordare la notte più buia - strage dei georgofili: tutti gli appuntamenti per ricordare la notte più buia - Alle ore 1.04 del 27 maggio un corteo si dirigerà da Palazzo Vecchio sul luogo dell'attentato, per deporre una corona commemorativa ...

Strage Georgofili: un ricco programma per ricordare il trentunesimo anniversario - strage georgofili: un ricco programma per ricordare il trentunesimo anniversario - Martedì 28 alle 20.45 al Teatro delle spiagge in via del Pesciolino 26/a a Firenze Edizioni Piagge presenta “Il Paese nelle mani. Cronaca d’Italia in sette stragi di mafia” di Nicola Zavagli – Lettura ...