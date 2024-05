Due lecchesi vittime della valanga sulle Alpi svizzere

Incidente oggi in montagna sul Pigne d'Arolla tra il Cervino e il Grand Combin: due sportivi originari di Lecco sono morti travolti da una valanga . Si tratta di due uomini di 30 e 35 anni .Continua a leggere

